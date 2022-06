BERTOLINI, Italdonne in fascia media, ora verso il top

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - "La qualità delle giocatrici si sta alzando e lo vediamo anche nelle Nazionali giovanili. Rispetto a 3-4 anni fa la crescita è incredibile e questo è merito del lavoro che stanno svolgendo i club. Così la qualità di tutto il movimento si sta alzando ulteriormente ma dobbiamo ancora crescere, come ci dicono i dati. Siamo in una fascia media, e dobbiamo fare un passo avanti verso il top". Così la ct della nazionale femminile, Milena Bertolini, da Coverciano fa il punto della situazione in vista degli Europei (6-31 luglio in Inghilterra). "Sono curiosa di vedere il livello della nostra nazionale quando cominceranno le gare importanti - aggiunge - perché vedo le ragazze lavorare tantissimo per arrivare al top. Sarà una competizioni importante e non sono preoccupata, poi ovviamente spero che tutte stiano bene". (ANSA).