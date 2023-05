BALDI, V. Park gran progetto. Qui mi sento a casa

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Fiorentina Femminile, Rachele Baldi, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole:

Da dove nasce la sua passione per il calcio?

“La mia passione per questo sport è nata tantissimo tempo fa, ero piccolissima, andavo a vedere le partite di mio fratello e giocavo con lui in casa. Anche il ruolo l’ho copiato da lui”.

Quale esperienza è stata veramente importante per la sua carriera?

“Ogni esperienza ha contribuito a rendermi l’atleta e la persona che sono oggi. Le ultime esperienze sono quelle che mi hanno formato di più. Ricordo l’ultima a Roma, anche se non è andata come volevo, ha contribuito comunque a formarmi caratterialmente, rendermi più forte e consapevole dei miei mezzi. Adesso che sono alla Fiorentina è un altro periodo della mia carriera; sto acquistando sicurezze, sono sempre più consapevole di me. Ho trovato il posto che mi fa sentire come a casa”.

Perché ha scelto Firenze?

“Ho sempre sognato di venire a Firenze, perché comunque sono toscana e ho sempre sentito l’appartenenza alla maglia. Sicuramente il Viola Park, l’impegno e l’attenzione che ci sono dietro al progetto del calcio femminile hanno contribuito a questa scelta”.

Cosa vuol dire far parte di un progetto così grande?

“È importante perché senti un senso di appartenenza. Io devo ringraziare Joe Barone e il presidente Rocco, perché sono sempre presenti alle nostre partite, ci sono molto vicini e ci fanno sentire importanti. Per quanto riguarda il Viola Park, nessuno secondo me si è ancora reso conto della grandezza di tale progetto, avremo questa possibilità, che praticamente nessuno ha, ce la godremo al massimo”.

Sul rigore parato contro il Pomigliano: “Era la mia seconda partita, era una gara sicuramente da vincere e per fortuna abbiamo portato a casa i 3 punti. Avevo un’adrenalina addosso incredibile, i rigori li avevo studiati, poi in quel momento ti scatta dentro quella sensazione che sicuramente ha fatto la sua parte. Io non mi ero neanche accorta di averlo preso, non ci credevo”.

Sugli infortuni stagionali: “Ho avuto una serie di infortuni in questa stagione, ti crolla un po’ il mondo addosso. Ho iniziato a lavorare su me stessa interiormente, adesso sono più tranquilla e serena”.