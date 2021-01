BALDI, Nella ripresa meno contratte, il mio gol...

Sara Baldi, che ha realizzato il secondo gol della Fiorentina Femminile, ha parlato a fine gara al sito ufficiale viola: "Abbiamo faticato soprattutto perché eravamo agitate e per prima volta in emergenza così dovevamo trovare le misure al San Marino. Poi nella ripresa abbiamo cambiato anche modulo e siamo riuscite a provarci meglio e a portare a casa il risultato. Il gol? Le più esperte tipo la Queen ci dicevano se vedete la porta tirate e così, quando l'ho vista, ho tirato. Contro l'Inter? Ora dobbiamo continuare a vincere per scalare la classifica e rimontare i punti persi perciò anche nella prossima servirà una grande partita"