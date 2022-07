BALDI, Mi piace Terracciano. Il mio obiettivo è...

Rachele Baldi è il nuovo portiere della Fiorentina Femminile. La giocatrice ex Roma si è presentata così ai canali ufficiali del club: "So che la Fiorentina anno scorso ha passato una stagione abbastanza difficile, però non per questo vuol dire che debbano essere messi in discussione i valori. Io sono toscana quindi per me è un onore tornare a casa, questa maglia la sentirò tantissimo. Per me è una grande responsabilità ed è quello che mi stimola tanto. Ogni anno l'obiettivo è sempre lo stesso, ovvero quello di migliorarsi perché è una sfida contro se stessi. Il mio obiettivo è essere meglio del punto di partenza, so che qua c'è una buona scuola portieri e non vedo l'ora di mettermi in gioco e sicuramente un anno di lavoro fa la differenza. Ho sempre ammirato Solo, non c'è un portiere come lei... Nel maschile invece mi piace Terracciano".