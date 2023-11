BALDI, Entra nel Team of the Week di Dazn e ATA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel Team of the Week stilato da DAZN e ATA Football c'è anche un po' d'Italia. Fra i pali della formazione infatti troviamo la fiorentina Rachele Baldi, mentre in mezzo al campo c'è la bianconera Julia Grosso. Qui sotto il post su Instagram.

Questa la formazione schierata con il 4-3-3: Baldi (Fiorentina), Sombath (Lione), Hegering (Wolfsburg), Mapi Leon (Barcellona), Naschenweng (Bayern Monaco), Bonmatì (Barcellona), Santos (Atletico Madrid), Grosso (Juventus); James (Chelsea), Shaw (Manchester City), Mariona (Barcellona).