BALDI, Contro la Juve è mancato solo il gol. City...

La giocane attaccante della Fiorentina Femminile, Sara Baldi ha parlato ai canali ufficiali del club della propria stagione fra infortunio e rinascita per poi concentrarsi sul finale di stagione: "L'infortunio mi ha tenuto fuori per quasi due mesi e al mio rientro la squadra non stava andando benissimo e non è stato facile. Però ho continuato ad allenarmi e aspettare la mia possibilità che è arrivata contro San Marino che ha rappresentato la mia rinascita. Però è stato bellissimo giocare anche l'andata contro il Manchester City in UWCL perché è stata la mia prima volta in Europa, una grande emozione. Juventus? Ci è mancato l'ultimo passaggio prima del gol, ma siamo stare la squadra che più ha messo in difficoltà le bianconere. - continua Baldi - La mentalità della squadra è fare il meglio possibile per portare a termine questa stagione che è un po’ bugiarda. L’obiettivo è vincerle tutte, in modo da arrivare al punteggio più alto possibile e far capire che la Fiorentina non è una squadra da metà classifica, ma può essere fra le prime 4 e l’anno prossimo ambire a posti superiori".