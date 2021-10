BALDI, Col Verona ci vorrà pazienza e attenzione

La protagonista del Team Talk di questa settimana in casa Fiorentina è Sara Baldi: in un'intervista condivisa sui canali social del club viola l'attaccante classe 2000, arrivata a Firenze dopo due stagioni con la maglia dell'Hellas Verona, ha parlato così il momento delle ragazze di Patrizia Panico della sfida di domenica contro la sua ex squadra: " Con la Samp abbiamo vinto di carattere, rispetto alle partite precedenti c'è stata una svolta mentale che fa ben sperare per le prossime sfide. Il Verona si deve salvare, punta tutto su carattere ed agonismo. Giocano ogni partita come fosse l'ultima, dopo una serie di risultati negativi saranno pronte per provare a strapparci anche un punto. Noi non dovremo aver fretta, dovremo essere pazienti e non dovremo innervosirci se loro iniziano a picchiarci. Dovremo stare attente a non prendere gol, sennò altrimenti loro mettono il pullman davanti alla porta".

TEAM TALK: Sara Baldi



"Il Verona ci aspetta per metterci in difficoltà: ci vuole pazienza e attenzione in difesa"



La ex Sara Baldi lancia #VeronaFiorentina - Domenica H 12.30#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/rEIZ9Vmkwn — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) October 8, 2021