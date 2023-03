ARONSSON, Su IG spiega: "Tradotta male una parola"

© foto di ACF Fiorentina

Dopo le dichiarazioni al vetriolo nei confronti della Fiorentina femminile, nella quale la giocatrice svedese Ronja Aronsson, ora in forza al Pitea ma per sei mesi alla Fiorentina, ha dichiarato che ogni errore in allenamento era apostrofato con il termine "lurida troia", la stessa giocatrice su Instagram ha specificato quanto segue: "Stavo facendo un podcast la scorsa settimana e ho parlato della mia esperienza in Fiorentina. Stavo lottando molto con cose diverse a Firenze, una di queste era la lingua visto che non capivo una parola. Quando mi hanno tradotto le parole, qualcuno mi ha detto che l'espressione porca troia significa "sporca puttana". Non ho capito l'espressione ma ora capisco che è come dire "porca merda" in inglese quando qualcosa non va come vorresti. Voglio anche sottolineare che nessuno ha mai chiamato nessuno porca troia in faccia a qualcuno, mai indirizzato a un giocatore e cosa più importante, come ho detto anche nel podcast: nessuno mi ha mai offeso o insultato alla Fiorentina e sono veramente dispiaciuta per questo malinteso, la mia ignoranza e le sue conseguenze".