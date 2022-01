ARONSSON, Ecco perché ho scelto la Fiorentina

La nuova giocatrice della Fiorentina femminile Ronja Aronsson ha parlato al sito ufficiale viola presentandosi così: "Ho giocato in Svezia per 10 anni e adesso sono pronta per qualcosa in più. Ho osservato la Serie A e ho avuto una buona impressione della Fiorentina già dal primo incontro, per cui sono molto felice di essere qui. Ho parlato molto con Karin Lundin in squadra e che mi ha detto che il calcio qui è più tecnico. Come giocatrice questo mi piace molto ed è anche per questo che ho scelto di venire in Italia e alla Fiorentina. Mi descrivo come un difensore a cui piace partecipare molto alla fase offensiva, mettendomi nella posizione di creare superiorità numerica. Non ero mai stata prima a Firenze, la mia famiglia c'era stata e adora questa città. Parlando con Lundin mi ha detto che qui si sta molto bene, anche la mia agente mi ha parlato bene di Firenze. Voglio riconquistare la maglia della Nazionale, come persona penso che essere qui mi aiuterà a crescere a livello professionale. Spero di imparare tante cose sull'Italia a partire dalla lingua per comunicare al meglio e spero di migliorare sia come persona che come calciatrice".

️ | INTERVISTA



️ "Ero pronta per qualcosa di nuovo e ho avuto subito una buona impressione della #Fiorentina e di Firenze. Ho scelto il Viola per crescere e conquistare la Nazionale" 🇸🇪 @AronssonRonja si presenta come giocatrice viola! ️#ForzaViola pic.twitter.com/s2nWbhnxaw — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) January 12, 2022