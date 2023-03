ALL. JUVE WOMEN, Viola squadra ben organizzata

FirenzeViola.it

Questo pomeriggio il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha esordito in diretta sul canale Twitch del club bianconero per parlare della preparazione alla Poule Scudetto che partirà questa sera con Fiorentina-Roma: “Oggi c’è stata la rifinitura, è uscito il sole a Torino e gli allenamenti sono quasi estivi. Per me è un privilegio allenare questa squadra. La Poule è una novità anche per me, in Australia ci sono i playoff, ma sono diversi così come sono diversi negli USA. È tutto un altro approccio, la squadra che avrà la forza e la freschezza mentale migliore sarà quella che farà un buon finale di campionato. Abbiamo più opportunità di vedere squadre forti sfidarsi fra loro e mostrare la forza di questo campionato. La Roma merita di essere in testa per quello che ha fatto, ha questo gap importante e sono solo loro a poter perdere questo play off, ma secondo me non è finita e ci sarà ancora molto da fare. L'Inter è una squadra forte, la Fiorentina è ben organizzata e il Milan ci ha preso sei punti. Una partita che vorrei rigiocare? Qualcuna di Champions dove se avessimo avuto più coraggio saremmo andate avanti, ma nel calcio non si guarda al passato".