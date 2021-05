ALL. EMPOLI, Contro le viola sarà sfida affascinante

Ecco le considerazioni di mister Ulderici in vista della gara contro la Fiorentina:

Mister Ulderici, che gara ti aspetti domani?

“Sarà una sfida emozionante, affascinante. È un derby, una partita contro una grande squadra, costruita all’inizio dell’anno per giocarsi il campionato. Se ci avessero detto a inizio stagione che avremmo affrontato una squadra come la Fiorentina alla penultima di campionato con un solo punto di distacco, probabilmente non ci avremmo creduto. Invece siamo qua, siamo molto fiere del percorso che abbiamo fatto e siamo anche molto serene di fronte a questa sfida. Vogliamo fare una gran bella partita.”

La squadra azzurra è pronta alla sfida?

“Abbiamo lavorato bene in settimana. Abbiamo cercato innanzitutto di recuperare alcune calciatrici per noi importanti che arrivavano da qualche infortunio. E poi abbiamo preparato la partita come facciamo sempre, con molta attenzione e molta serenità. Siamo pronte per affrontare la Fiorentina.”

Quali sono le difficoltà che possiamo trovare contro una grande squadra come la Fiorentina?

“La Fiorentina è una squadra forte tecnicamente, forte fisicamente, con tante individualità importanti. Noi dovremo essere brave a fare una partita di attenzione, di applicazione, di grande comunicazione. Ma dovremo essere brave anche a portare in campo la nostra idea di gioco, quella che ci ha permesso di fare bene fino ad oggi.”