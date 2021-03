ADAMI, Man City? La nostra forza è che ci crediamo

Greta Adami, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club della sfida di ritorno di Champions League in programma giovedì contro il Manchester City: "Siamo partite sapendo che loro erano molto forti, poi in campo abbiamo capito davvero il loro valore e i quattro minuti iniziali sono stati abbastanza devastanti. Loro sono partite forti e noi non abbiamo preso subito le misure, però non ci siamo spente mentalmente continuando a provare a giocare. Ci siamo riuscite a tratti meglio e a tratti peggio, però siamo rimaste lucide. Adesso dovremo scendere in campo subito con lo spirito giusto, dispiace per l'occasione che abbiamo avuto e che andava finalizzata contro una squadra così forte. Cercheremo di difenderci come a Manchester e fare del nostro meglio quando riusciamo a creare l'occasione giusta. Non è il risultato che ci aiuta ma il fatto che ci crediamo: a Wolfsburg il primo anno di Champions perdemmo 4-0, però al ritorno sapevamo di voler fare il nostro meglio e segnammo subito un gol. Partiamo quindi con la voglia di far bene, nonostante la forza delle avversarie".