ADAMI, La Juve è forte ma battibile, tra i miei ricordi...

Sabato al Bozzi (ORE 14.30) la Fiorentina Femminile riceverà la visita della Juventus, un'avversaria non proprio facile per le viola, anche in passato, con le due squadre sempre protagoniste. Ecco le parole di Greta Adami sul sito ufficiale della Fiorentina: “La storia dietro questa partita, lo spettacolo del pubblico e la città: li sentiamo in maniera particolare anche noi calciatrici. Ricordo due precedenti in particolare: la vittoria in Supercoppa, che non era in Campionato ma valeva un trofeo, e il match giocato all’Allianz che nonostante il risultato ha segnato un momento storico nel calcio femminile”.

I match del passato dicono bianconero, ma come sempre nel calcio non si sa mai. Ce lo insegna la Roma che ha sconfitto la Juventus proprio lo scorso weekend nell’andata della semifinale di Coppa Italia. “Sì, quel match dimostra che la Juventus è battibile” commenta Greta Adami “ma sono una squadra forte che vorrà rimettersi subito in carreggiata. Verranno qui per ritornare a vincere, così come noi. Abbiamo voglia di giocarla”.