ADAMI, Con la Juve per dimostrare chi siamo davvero

Greta Adami, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato nel corso del Team Talk con il sito ufficiale viola: "Col Sassuolo non è andata come volevamo. Avevamo studiato la partita nei dettagli con il mister, la settimana era stata buona ed eravamo molto fiduciose. Anche con Napoli e Florentia avevamo avuto difficoltà ma eravamo riuscite a ricompattarci e ottenere il risultato. Ogni partita è difficile: tutti si sono rinforzati e lavorano sempre meglio. Non possiamo prendere nessuno sottogamba ma sappiamo anche la nostra forza, e dobbiamo giocare per vincere contro tutti gli avversari. Imporre il nostro gioco e i nostri ritmi, sono gli altri che devono adattarsi".

Cosa vi aspettate domenica contro la Juve?

"Sarà difficile, e non sono sicura che il momento non sia buono per noi: veniamo da una sconfitta, vero, ma possiamo anche dimostrare chi siamo. Gli stimoli arrivano in maniera naturale, sarà una bella partita. Loro giocheranno per dimostrare chi sono i campioni in carica. Ripensare alla sfida giocata all'Allianz Stadium ha due facce: l'abbiamo giocata per vincere, ma siamo entrate in campo con emozioni importanti, essendo la prima partita in uno stadio importante come l'Allianz. Il campionato è lungo: la sconfitta nella scorsa ci può dare una carica in più, ma questa partita non sarà decisiva. Ce ne sono tante altre ancora, ma dobbiamo dimostrare chi siamo".

Come vive Firenze?

"Io sono qua da dieci anni, mi sono abbastanza innamorata di questa città, ormai è la mia seconda casa. Mi piace passeggiare per le vie di Firenze, vengo spesso in centro. La città è molto calorosa, così come i tifosi: ci stanno vicini, e negli anni sempre di più. Col Covid non possono venire, e questo ci manca, ma ci fanno sentire la loro vicinanza anche all'esterno, hanno sempre un pensiero per noi. Ci dà responsabilità e carica".

Che sensazioni pensando alla Champions?

"La Champions a campionato già inoltrato è meglio per noi, essendo una squadra nuova che così può conoscersi meglio. Se penso alla Champions mi viene in mente il primo gol nostro, di Vigilucci, e l'esultanza del Franchi. In una competizione così hai dei dubbi, non sai chi sei".