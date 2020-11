Successo per la Fiorentina Femminile questo pomeriggio. La squadra di Antonio Cincotta, infatti, si è imposta per 2-0 in trasferta sul Pink Bari. Le reti sono state siglate da Louise Quinn (8') e Daniela Sabatino (33'), la quale pochi minuti prima (14') aveva fallito un calcio di rigore. Ora la squadra viola si trova quinta in classifica con 13 punti all'attivo.