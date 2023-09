ACF FEMMINILE, Vince 2-1 con il Sassuolo all'esordio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'esordio in campionato per la Fiorentina Femminile, contro il Sassuolo, termina con il punteggio di 2-1. Un inizio con i tre punti per la squadra di De La Fuente, che passa in vantaggio con Michela Catena all'ottavo minuto e raddoppia con Norma Cinotti al minuto 84. Inutile il gol del vantaggio al 5' di Daniela Sabatino su rigore. Fiorentina che quindi vince nuovamente contro i neroverdi e comincia questo campionato nel miglior modo possibile.