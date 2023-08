ACF FEMMINILE, Si parte col Sassuolo: il calendario

FirenzeViola.it

È stato reso noto il calendario femminile della stagione 2023/2024. Si comincerà nel weekend del 16 e 17 settembre con la Fiorentina che ospiterà in casa il Sassuolo, successivamente la squadra di mister De La Fuente sarà impegnata nel big match contro le nerazzurre dell'Inter già alla seconda giornata (in calce all'articolo c'è il calendario completo).

Dopo la prima giornata e la sosta per i primi due impegni della Nazionale nella nuova Nations League (in Svizzera e in casa contro la Svezia), si tornerà in campo per la seconda giornata (30 settembre-1 ottobre). Le altre soste previste per la prima fase della Nations League sono quella del weekend del 28 e 29 ottobre e del 2 e 3 dicembre. La prima fase del campionato di Serie A, che riprenderà il 13 e il 14 gennaio dopo la sosta natalizia e dopo la Supercoppa prevista per domenica 7 gennaio, si concluderà nel weekend tra il 17 e il 18 febbraio.

Invariata la formula rispetto alla passata stagione: al termine della prima fase, le prime cinque squadre della classifica accederanno alla poule scudetto portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione, che parteciperanno alla poule salvezza al termine della quale l'ultima retrocederà in Serie B e la penultima disputerà lo spareggio contro la seconda del campionato di B. La seconda fase prenderà il via tra il 16 e il 17 marzo (nei due weekend precedenti sono invece previste le semifinali di Coppa Italia, che si disputano in gare di andata e ritorno) e si concluderà il 18 e il 19 maggio.