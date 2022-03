ACF FEMMINILE, Sconfitta per 2-0 in casa del Milan

Il Milan delle ex con il dente avvelenato, come la Guagni e la Piemonte, batte la Fiorentina Femminile per 2 a 0, con un gol per tempo. Al 22' è la Bergamaschi a portare in vantaggio le rossonere approfittando di un rinvio sbagliato di Schroffenegger che non è esente da colpe, insieme alla difesa, neanche sul raddoppio all'87' visto che nessuna compagna era a sbrogliare l'area e il pallone respinto diventa preda dell'esterno Tucceri Cimini che lo accompagna in rete. Il Milan all'89' resta in dieci per l'espulsione di Codina per la seconda ammonizione, ma ormai per le viola è troppo tardi. Resta dunque complicata la situazione di classifica per le viola di coach Panico, a +3 dal Napoli che deve ancora giocare con la Samp.