ACF FEMMINILE, Può inserirsi per il tecnico Spugna

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BIRAGHI-CASTROVILLI VACCINATI PER GLI EUROPEI Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi sono in procinto di ricevere una prima dose di vaccino come previsto per i 40 calciatori in corsa per la convocazione dell'Italia per i prossimi Europei. La decisione del CT Mancini... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi sono in procinto di ricevere una prima dose di vaccino come previsto per i 40 calciatori in corsa per la convocazione dell'Italia per i prossimi Europei. La decisione del CT Mancini... NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL TUO MIGLIORE DI BOLOGNA-FIORENTINA 3-3 Un altro pareggio per la Fiorentina, che segna tre volte ma non riesce ad evitare che il Bologna faccia altrettanto: alla fine è 3-3 e un punto per uno. Al solito vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo, per dare forma alla classifica del Premio Top... Un altro pareggio per la Fiorentina, che segna tre volte ma non riesce ad evitare che il Bologna faccia altrettanto: alla fine è 3-3 e un punto per uno. Al solito vi chiediamo di indicare il vostro migliore in campo, per dare forma alla classifica del Premio Top... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi