ACF FEMMINILE, Oggi appuntamento con la storia

Oggi alle 14 la Fiorentina Femminile può scrivere la storia, sottolinea oggi La Nazione. La Champions League può dare la svolta ad una stagione per ora avara di risultati e di gioie. Dall'altra parte ci sarà un club solido come lo Slavia Praga, abituato a frequentare platee del genere. Cincotta ha predicato attenzione all'avversario dicendo che sarà necessaria "una grinta straordinaria". Per la formazione, tra i pali ci sarà la capitana Ohrstrom, con Schroffenegger ancora fuori causa. Da valutare la condizioni di Quinn che contro il Milan non ha giocato, mentre a centrocampo Middag non è al meglio.