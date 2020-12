ACF FEMMINILE, Milan alle 12:30: formazione ufficiale

Alle 12.30 la Fiorentina femminile scende in campo contro il Milan per il big-match del 9° turno di Serie A. Questa la formazione scelta da Cincotta per il match del Bozzi:

FIORENTINA (4-3-1-2): Ohrstrom, Thogersen, Arnth, Tortelli, Zanoli; Neto, Breitner, Mascarello; Piemonte; Sabatino, Bonetti

A disp.: Cordia, Adami, Vigilucci, Middag, Ripamonti, Quinn, Forcinella, Baldi, Clelland

All.: Antonio Cincotta

MILAN (3-5-2): Korenciova, Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri Cimini; Dowie, Giacinti (K)

A disp.: Piazza, Rask, Rizza, Con, Salvatori Rinaldi, Longo, Vitale, Mauri, Simic

All.: Maurizio Ganz