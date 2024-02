ACF FEMMINILE, Lunedì il calendario della poule scoudetto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Lunedì prossimo alle 12.30 la Fiorentina Femminile conoscerà il calendario che la vedrà impegnata nella seconda fase della stagione, la poule scudetto da giocare con Roma, Juventus, Sassuolo e Inter. La Fiorentina, che ha chiuso terza la prima parte del campionato cercherà di tenere stretta almeno questa posizione, qualora non riuscisse a migliorarla ovviamente, perché, scudetto a parte, le prime tre andranno in Champions e per la Fiorentina, che in campo internazionale ha già giocato nei suoi primi anni di vita, ora vuole e deve tornarci da protagonista. Un'occasione dunque da non perdere con il numero dei posti a disposizione delle italiane aumentato proprio quest'anno. Dieci le gare, spalmate tra il 16 marzo e il 19 maggio, con la Fiorentina che è già impegnata il 3 e il 10 marzo nella semifinale di Coppa Italia con la Juve, a sottolineare la buona stagione fatta dalle viola fin qui.

SERIE A FEMMINILE EBAY - LE DATE DELLA SECONDA FASE

Prima giornata: 16-17 marzo

Seconda giornata: 23-24 marzo

Terza giornata: 29-30 marzo

Quarta giornata: 13-14 aprile

Quinta giornata: 20-21 aprile

Sesta giornata: 27-28 aprile

Settima giornata: 1° maggio (infrasettimanale)

Ottava giornata: 4-5 maggio

Nona giornata: 11-12 maggio

Decima giornata: 18-19 maggio