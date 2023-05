ACF FEMMINILE, Le viola battono la Juve 4-2 e sperano

FirenzeViola.it

© foto di claudia.marrone

La Fiorentina, nella bella cornice dello stadio Franchi, batte la Juventus per 4-2 al termine di una partita dai mille cambi di fronti. Sono le viola ad andare in vantaggio per prime con Johannsdottir che ha sboccato la gara al 36' poi però la Juve chiude il primo tempo sul 2-1 in rimonta a suo favore, con Bonansea al 42' e Beerensteyn al terzo minuto di recupero. Nella ripresa, al 48' Catena sigla subito il pari, al 57' ancora Johannsdottir (doppietta per lei) e all' 83' Boquete fissano il risultato sul 4-2 per le viola. Fiorentina terza ad una giornata dal termine, con le viola però che riposeranno proprio nell'ultimo turno aspettando dunque solo i risultati delle milanesi che sono dietro.