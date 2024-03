ACF FEMMINILE, Le convocate per la Juve: c'è Tortelli

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sono state da poco rese note le convocate della Fiorentina Femminile che domani, a Biella, affronteranno la Juventus per la sfida di Coppa Italia valida per le semifinali del torneo. Si ripartirà dall'1-0 ottenuto all'andata dalla formazione di De La Fuente al Viola Park. Rientra capitan Tortelli in gruppo, ancora out invece Hammarlund e le altre lungodegenti.