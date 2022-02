ACF FEMMINILE, La Sunde rescinde e torna a casa

La giocatrice della Fiorentina Femminile, Malin Sunde, ha chiesto di poter rientrare in Norvegia per motivi personali ed ha così rescisso, in accordo con il club, ul suo contratto Lo comunica la Fiorentina stessa in un post:

| COMUNICATO



ACF Fiorentina, in seguito alla richiesta della calciatrice Malin Sunde di fare rientro nel suo paese per motivi personali, in accordo con la stessa rescinderà il contratto in essere.

Buona fortuna Malin!#ForzaViola pic.twitter.com/ie8lgJoUmq — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) February 24, 2022