ACF FEMMINILE, La Primavera subito ko con la Roma

Termina con una sconfitta la prima in Campionato per la Primavera Femminile che va vicina all’impresa contro la Roma. Nonostante l’esordio tutto in salita contro le Campionesse d’Italia in carica da quattro anni, la squadra di Mister Melani parte subito forte e si porta in vantaggio dopo 8 minuti con Bedini. Il vantaggio dura fino a metà frazione quando le capitoline si riportano in gara. Il primo tempo si chiude in equilibrio e al rientro in campo la Roma cambia marcia e in dieci minuti buca la difesa viola per poi chiudere la contesa sul 4-1. Una sconfitta che lascia margini di miglioramento ma che dimostra l’ottimo lavoro svolto finora dalla compagine viola di fronte ad un avversario così di spessore. Questa weekend anche il Campionato Primavera si ferma per pausa Nazionali: si riprenderà il 1 ottobre per la sfida interna con la Sampdoria

RISULTATI

Arezzo-Inter 0-2

Lazio-Verona 1-3

Parma-San Marino Academy 6-1

Roma-Fiorentina 4-1

Sampdoria-Milan

Juventus-Sassuolo 2-0

CLASSIFICA

3 Parma, Roma Verona, Inter, Juventus

0 Milan, Sampdoria, Lazio, Arezzo, Sassuolo, Fiorentina, San Marino Academy