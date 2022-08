ACF FEMMINILE, L'undici per sfidare il Milan

Esordio in campionato oggi per la Fiorentina femminile contro il Milan. Il coach Patrizia Panico ha scelto questo undici per affrontare la compagine rossonera, una delle principali candidate allo Scudetto.

MILAN (3-4-3): Giuliani; Mesjasz, Guagni, Fusetti; Soffia, Mascarello, Dubcova, Bergamaschi; Thomas, Piemonte, Asllani. All.: Ganz.

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Jackmon, Erzen, Tortelli, Boquete; Agard, Huchet; Parisi, Kajan, Catena; Mijatovic. All.: Panico.