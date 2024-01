ACF FEMMINILE, Janogy regala vittoria e 2° posto

FirenzeViola.it

La Fiorentina femminile continua a macinare vittorie e ottiene i tre punti anche contro il Pomigliano, battuto per 3-1 nonostante una gara che per circa un'ora di gioco non è stata tra le più brillanti tra quelle disputate finora. Ad aprire il match sono state le ragazze di De La Fuente con il bellissimo gol realizzato al 23’ da Alexandra Johannsdottir, che buca la portiera del Pomigliano con un potente destro da fuori area. Le Viola però subiscono la velocità delle avversarie e così da una palla persa nasce il pareggio di Ferrario sul finale di primo tempo. Nella ripresa - forte del pareggio - il Pomigliano riprende a spingere e trova un calcio di rigore al 65’ che però la numero 1 viola Schroffenegger è provvidenziale a respingere. L’errore dal dischetto cambia l’inerzia della gara e la neo arrivata Madalen Janogy si regala uno storico debutto al Viola Park, realizzando una doppietta in pochi minuti (77' e 82') che ribalta il Pomigliano e porta la Fiorentina al momentaneo secondo posto in classifica in attesa della Juventus.

Questa la classifica:

Roma 36

Fiorentina 31

Juventus 30*

Inter 20

Como 15*

Sampdoria 15

Sassuolo 14*

Milan 10

Pomigliano 5

Napoli 3

*Una gara in meno