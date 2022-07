ACF FEMMINILE, Interesse per due calciatrici americane

La Fiorentina Femminile continua il proprio mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Tuttocalciofemminile.com la dirigenza viola starebbe cercando di portare alla corte di mister Panico le americane Jazmin Jackson e Jenna Menta, calciatrici classe '99 protagoniste nei college. La Fiorentina sta cercando di risolvere alcuni problemi legati ai visti per poi far approdare le due ragazze in riva all'Arno.