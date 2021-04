ACF FEMMINILE, Finisce ko per 2-1 contro la Roma

Sconfitta per la Fiorentina Femminile. La squadra di mister Antonio Cincotta, che oggi era impegnata in campionato contro la Roma Femminile, ha avuto la peggio e nonostante l'ausilio di pali è stata fermata per 2-1 dalle avversarie giallorosse, oggettivamente superiori. A segno per le viola Baldi (21'), mentre in favore della Roma Giugliano (66') e Serturini (69'). Alla luce del ko odierno, la Fiorentina Femminile figura almeno momentaneamente quinta in classifica con 26 punti, proprio dietro alle capitoline.