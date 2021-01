ACF FEMMINILE, Domenica il S.Marino: le statistiche

Si avvicina il weekend e torna a Firenze la Serie A Femminile! Domenica al Bozzi arriva il San Marino Academy per l'ultima giornata del girone di andata. Il calcio di inizio è previsto per le ore 14.30. Ecco numeri e curiosità da sapere per prepararsi alla sfida, riportati da acffiorentina.com:

- Fiorentina e San Marino Academy si sono già incontrate in questa stagione nel girone di Coppa Italia: le viola si sono imposte per 5-1 in trasferta.

- La prima vittoria della San Marino Academy in Serie A è arrivata contro una squadra toscana (1-0 sulla Florentia lo scorso ottobre). Nelle altre due sfide disputate finora contro avversarie di questa regione in tutte le competizioni le sammarinesi però hanno subito ben 15 reti.

- La Fiorentina ha perso cinque volte nelle ultime 13 partite disputate in tutte le competizioni (5V, 3N), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 23 (16V, 2N).

- In Serie A la squadra viola ha vinto solo una volta nelle ultime sette partite disputate (contro la Pink Bari), perdendo ben quattro volte nel parziale (2N).

- La San Marino Academy ha vinto l’ultimo impegno di campionato contro la Pink Bari per 4-2, realizzando una rete in più rispetto alle tre sole messe a segno nelle prime nove giornate di questa Serie A.

- La San Marino Academy è l’unica squadra che non ha ancora messo a referto un gol nella prima mezz’ora di gioco del campionato in corso.

- La Fiorentina è la squadra che ha realizzato più reti (6) in questo campionato tra punizione diretta (2) e punizione indiretta (4). In generale solo la Juventus (16) ha segnato più reti su palla inattiva delle viola (10) finora.

- La San Marino Academy è la formazione che ha subito più gol su azione nella Serie A in corso (18) e anche quella che ha concesso più reti nei secondi tempi (13) finora.

- Cinque delle sette reti della San Marino in questo campionato sono state siglate da Raffaella Barbieri; l’attaccante classe ’95 ha partecipato attivamente a 34 conclusioni in questo campionato (23 tiri, 11 occasioni create per le compagne), almeno 11 più di qualsiasi compagna di squadra.

- Nel corso degli ultimi due campionati Daniela Sabatino ha messo a segno cinque reti nelle tre partite giocate contro squadre neopromosse (doppietta all’Empoli nel 2019/20 e tripletta al Napoli nel torneo in corso).