ACF FEMMINILE, Ceduta Corazzi in prestito alla SMA

Giunge dalla Fiorentina (con la formula del prestito) l’ultimo colpo di mercato della San Marino Academy. Azzurra Corazzi era salita sul Titano anche lo scorso gennaio, ma in quel caso per affrontare le ragazze della formazione Primavera. Da tempo aggregata alla Prima Squadra viola, classe 2001, elemento anche della Nazionale italiana Under 19, Azzurra andrà a rinforzare la seconda linea di Alain Conte. Così si presenta la nuova Titana: “Il ruolo che prediligo è quello di mediano. Mi piace essere al centro del gioco e gestire quanti più palloni possibile. Amo giocare palla a terra e cercare l’ultimo passaggio per mettere la compagna nelle condizioni di fare goal.”