ACF FEMMINILE, Alle 12:30 la Roma: l'undici ufficiale

Settima giornata di campionato per la Fiorentina Femminile, che dopo il successo in Coppa Italia oggi torna a giocare in Serie A, dove non ottiene i tre punti dal 6 settembre: da allora tre ko consecutivi. Oggi avversario difficilissimo per le lady di mister Cincotta, che alle 12:30 affrontano la Roma. Ecco la formazione ufficiale delle viola:

Fiorentina: Ohrstrom; Quinn, Tortelli, Zanoli, Thogersen, Adami, Breitner, Neto, Catena, Bonetti, Sabatino.

Risponde così la Roma: