ACF FEMMINILE, Al Viola Park in vista del Sassuolo

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina Femminile si sta allenando al Viola park in vista dell'inizio di campionato 2023-2024 che inizierà nel fine settimana del 16-17 settembre. La prima partita delle ragazze viola sarà contro il Sassuolo, in casa. Una settimana dopo invece sarà impegnata nella trasferta contro l'Inter per poi attendere il Milan a Firenze. Il 17 febbraio 2024, si chiuderà la Regular Season, dopo che la Fiorentina avrà disputato 3 gare in 7 giorni contro Sampdoria, Como e Roma. La seconda fase del campionato inizierà il 16 marzo 2024 e si concluderà il 19 maggio. A riportare la notizia è Il Corriere Fiorentino.