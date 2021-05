ACF FEMM., Vittoria per 2-1 contro l'Empoli Ladies

La Fiorentina Femminile esce vincitrice dallo scontro che ha avuto luogo questo pomeriggio contro l'Empoli Ladies. Valido per la ventunesima nonché penultima giornata di campionato, il match è terminato 2-1 per le giocatrici di mister Antonio Cincotta: in gol Zanoli (9'), Prugna (28' R) e Sabatino (35' R). Adesso le viola si trovano quinte in classifica con 35 punti proprio davanti alle azzurre.