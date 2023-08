ACF FEMM., Ufficializzata la seconda amichevole stagionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo aver terminato la prima parte di ritiro a Tirrenia, chiuso con l'amichevole vinta per 3-0 contro la Ternana, la Fiorentina Femminile proseguirà la preparazione con un nuovo test: le viola saranno impegnate nell'ultima amichevole stagionale in programma per mercoledì 30 agosto alle 17:30, contro la Roma. Questo secondo impegno pre-campionato è stato ufficializzato dalla società gigliata tramite un comunicato. Di seguito la nota ufficiale:

"È stato ufficializzato il secondo impegno della Fiorentina Femminile, sempre al lavoro per il debutto in campionato di metà settembre. Mercoledì 30 Agosto le Viola sfideranno nella capitale la AS Roma, Campionessa d'Italia in carica, in un test match di preparazione.

L'incontro si giocherà al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a porte chiuse, con calcio di inizio ore 17.30".