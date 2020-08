ACF FEMM., Tanti cambi, Bonetti la stella, Mascarello...

Domani il via al campionato femminile, con la squadra di Cincotta (al suo quinto anno in panchina) che prova a ripetersi ad alti livelli nonostante la rivoluzione nella rosa. Tuttomercatowe.com fa il punto sulla squadra viola.

Ci sono stati diversi addii nel nucleo storico come Mauro, Parisi e soprattutto il capitano e bandiera Alia Guagni. A questi si uniscono gli addii di Lazaro, Agard e Philtjens che nell’ultima stagione avevano ricoperto un ruolo di primo piano. Sono però arrivate giocatrici di valore come Daniela Sabatino e Martina Piemonte in avanti, la stella portoghese Claudia Neto (protagonista in Champions con il Wolfsburg negli ultimi anni) e poi due calciatrici fisiche come l’inglese Quinn e l’olandese Middag. Tanta concorrenza invece fra i pali dove al fianco di Ohrstrom sono arrivare Katja Schroffenegger, calciatrice nel giro della Nazionale, e la giovane Forcinella.

La stella: Tatiana Bonetti dovrà essere il trait d’union fra la vecchia e la nuova Fiorentina. Bonetti, dopo i 12 gol in 14 presenze di un anno fa, sarà comunque un’arma fondamentale per le speranze Scudetto/Champions delle viola.

La rivelazione: Potrebbe essere l’anno della consacrazione per Marta Mascarello, centrocampista classe ‘98, che la scorsa stagione aveva guadagnato anche la ct Bertolini durante il torneo dell’Algarve. Grinta e qualità non le difettano per ritagliarsi un posto in un centrocampo dove la concorrenza è elevata, ma il futuro è dalla sua parte.