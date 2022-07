ACF FEMM, Staff e squadra che andranno a Moena

La stagione della ACF Fiorentina Femminile è iniziata questa settimana con il raduno e i primi test fisico-atletici. La rosa a disposizione di Coach Panico sta iniziando a scaldare i motori prima del ritiro di Moena che la squadra svolgerà dal 24 Luglio al 7 Agosto. Durante le due settimane in Trentino sono previste due amichevoli in via di definizione. Ecco lo staff 2022/23 e la lista delle calciatrici viola che prenderanno parte al ritiro.

STAFF

Patrizia Panico - Allenatrice

Gian Loris Rossi - Vice Allenatore

Carmelo Roselli - Preparatore dei Portieri

Simone Saravo - Match Analyst

Alessandro Buccolini - Preparatore Atletico

Giovanni De Gennaro - Preparatore Atletico

Alice Bartolini - Medico Sociale

Rossella Quarta - Medico Sociale

Giacomo Palchetti Preparatore Atletico-Recupero infortuni

Andrea Magro - Fisioterapista

Elisa Peccini - Fisioterapista

Costanza Delli - Fisioterapista

Sonia Meucci - Magazziniera

Manuela Di Cecco - Magazziniera

Nicola Cecconi - Team Manager

ATLETE

Agard Laura

Baldi Rachele

Boquete Veronica

Breitner Stephanie

Cafferata Federica

Catena Michela

Corazzi Azzurra

Erzen Kaja

Giacobbo Giulia

Huchet Sarah

Jackson Jazmin

Kajan Zsanett

Longo Miriam

Menta Jenna

Mijatovic Milica

Monnecchi Margherita

Parisi Alice

Russo Federica

Sabatino Daniela (tornerà con la squadra dopo un periodo di riposo post Europei)

Schroffenegger (tornerà con la squadra dopo un periodo di riposo post Europei)

Sechi Martina

Tortelli Alice

Vitale Francesca

Zanoli Martina