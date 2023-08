ACF FEMM., Sorteggiato il calendario della Primavera

Fonte: acffiorentina.com

È stato sorteggiato anche il Calendario Primavera 1 per la stagione 2023-24 che prenderà il via il 17 Settembre. Inizio subito in salita per la Fiorentina che alla prima giornata farà visita alla Roma, campionessa d'Italia in carica. A seguire debutto casalingo contro la Sampdoria e poi la trasferta a Torino contro la Juventus. Prime tre giornate di fuoco quindi, poi un programma con scontri altrettanto impegnativi per conquistare le Final Four.

Il commento di Mister Nicola Melani: "L'inizio è in salita ma siamo anche contenti di affrontare queste squadre, possiamo misurarci subito con le più forti. L'obiettivo di questa stagione resta fare del nostro meglio e preparare le calciatrici per la Prima Squadra. La società ha allestito un'ottima rosa, stiamo lavorando bene e cercheremo ovviamente di puntare al massimo". La regular season terminerà il 28 Aprile 2024 con il match casalingo contro la Lazio. Al termine degli ultimi novanta minuti, le prime quattro squadre in graduatoria disputeranno le Final Four mentre le ultime due saranno retrocesse in Primavera 2.