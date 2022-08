ACF FEMM., Si comincia oggi col Milan: tutte le info

Si apre oggi il sipario sulla stagione della Serie A Femminile. Come spiega approfonditamente il Corriere Fiorentino, sarà il primo campionato aperto al professionismo, tra l’altro con una nuova formula di campionato: la prima fase (regular season) vedrà le 10 squadre partecipanti sfidarsi in match di andata e ritorno. La seconda invece avrà i playoff tra le prime 5 classificate per l’assegnazione di scudetto e posti in Champions, mentre per le ultime 5 ci saranno i playout per evitare la retrocessione, con l’ultima che andrà giù diretta e la penultima che si giocherà la salvezza contro la seconda classificata della Serie B.

Per quanto riguarda le viola di Patrizia Panico, il campionato inizierà questo pomeriggio contro il Milan, in trasferta. La partita sarà trasmessa in chiaro da La7, fischio d’inizio ore 17:30.