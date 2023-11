ACF FEMM., Sempre terza ma allunga su inseguitrici

Con la vittoria di Pomigliano sul fanalino di coda Napoli (2-1) si è chiusa l'ottava giornata della serie A femminile che ha visto ieri la Fiorentina Femminile trionfare sul Como. Dopo i risultati di oggi, con le vittorie di Roma e Juve rispettivamente in casa del Sassuolo per 2-0 e sull'Inter per 5-0, la Fiorentina rimane terza con 19 punti, a due dalle bianconere (21) e 5 dalla capolista (24).

La vittoria di ieri delle viola e la vittoria della Juve ha permesso però alla squadra di De La Fuente di mettere una certa distanza dalle inseguitrici e in particolare proprio dal suo ex Como che è rimasto a 13 punti, così come l'Inter che ha subito la manita nel "derby d'Italia".