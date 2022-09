ACF FEMM., Seconda vittoria di fila: 2-1 al Como

Secondo successo in altrettante gare disputate per la Fiorentina femminile, dopo il grande successo all'esordio contro il Milan. Le ragazze di Patrizia Panico si sono imposte 2-1 sul Como, agganciando così a punteggio pieno in vetta alla classifica Roma e Sampdoria. Le viola vanno avanti nel primo quarto d’ora di gara con Jackmon e Bouquete mentre Kubassova ha accorciato le distanze al 35’.