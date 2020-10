ACF FEMM., Sassuolo si impone 3-1. Viola...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL PUNTO SU QUARTA: PERCHÉ IL RIVER HA DETTO NO Il futuro di Lucas Martinez Quarta resta in bilico, la Fiorentina ha un accordo totale con l'entourage del difensore, ma manca ancora quello tra club. Sarebbe questa, come raccolto da FirenzeViola.it attraverso fonti vicine al "Chino", la... Il futuro di Lucas Martinez Quarta resta in bilico, la Fiorentina ha un accordo totale con l'entourage del difensore, ma manca ancora quello tra club. Sarebbe questa, come raccolto da FirenzeViola.it attraverso fonti vicine al "Chino", la... NOTIZIE DI FV PIEMONTE, ALL'OSPEDALE PER ACCERTAMENTI DOPO BOTTA Continuano le brutte notizie per la Fiorentina Femminile. Dopo la brutta sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo infatti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Martina Piemonte è stata portata in ospedale per degli accertamenti. La giocatrice viola infatti al... Continuano le brutte notizie per la Fiorentina Femminile. Dopo la brutta sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo infatti, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Martina Piemonte è stata portata in ospedale per degli accertamenti. La giocatrice viola infatti al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi