ACF FEMM, Primavera sfida Juve in semifinale scudetto

Appuntamento importante domani quello che riguarda la Fiorentina Primavera femminile, che cercherà di vincere il primo titolo della sua storia. Il club viola sfiderà infatti la Juventus in semifinale, mentre dall'altra parte del tabellone la Roma, campione in carica, ospita il Milan per provare a ribadire la propria supremazia. Sono questi gli obiettivi che accompagneranno le quattro grandi protagoniste del campionato Primavera femminile nel loro viaggio verso Tirrenia, dove domani - al Centro di preparazione Olimpica - prenderà il via la Final Four.

Si partirà alle ore 11 con la semifinale tra le campionesse d’Italia e il Milan, alle 17 spazio invece alla sfida tra Juve e Fiorentina, con le vincenti che si affronteranno nella finalissima in programma domenica alle 17. Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming sul sito della Figc e sul canale Youtube della Divisione Calcio Femminile.