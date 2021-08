ACF FEMM, Parlano le giovani: "Privilegio e un sogno"

Isabel Pirriatore e Giorgia Fortunati, giovani della primavera della Fiorentina femminile aggregate al gruppo a Roccaporena, raccontano l'emozione del ritiro insieme alla Prima Squadra ai canali ufficiali del club. Comincia Pirriatore: "Per me è un privilegio essere aggregata alla prima squadra di una società così importante. Mi ha impressionato Piemonte, per la sua statura e per la sua voglia di arrivare sempre prima sul pallone. Poi c'è Tortelli: si vede che è una leader, sia in campo che fuori. Panico? Una donna e una giocatrice di grande esperienza. Sta cercando di metterci a nostro agio e quando c'è da cazziarci ci cazzia".

Poi Fortunati: "Inizialmente non me lo aspettavo, è un sogno ed è emozionante. Non è facile perché giochiamo con ragazze con più esperienza ma mi sento a mio agio, ci aiutano tanto. Sarà una stagione impegnativa, darò sempre il 100% e cercherò di imparare".