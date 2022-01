ACF. FEMM., Pareggio storico contro la Juve, finisce 2-2

INDISCREZIONI DI FV BENASSI, A EMPOLI IN PRESTITO: ECCO LA FORMULA Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... Ulteriori dettagli sul passaggio, ormai imminente (l'affare dovrebbe infatti trovare la sua conclusione nel fine settimana) del centrocampista Marco Benassi all'Empoli. Il classe '94 lascerà la Fiorentina per trasferirsi al club di Fabrizio Corsi a... NOTIZIE DI FV ACCARDI A FV, PER IL DOPO-VLAHOVIC SOLUZIONI ITALIANE Intervistato ieri in esclusiva da FirenzeViola.it, il noto procuratore ed esperto di mercato Giuseppe Accardi ha detto la sua sul caso Vlahovic e suggerito alcune soluzioni per sostituire il serbo in caso di partenza: “Ho sentito che alcuni pensano che Vlahovic possa... Intervistato ieri in esclusiva da FirenzeViola.it, il noto procuratore ed esperto di mercato Giuseppe Accardi ha detto la sua sul caso Vlahovic e suggerito alcune soluzioni per sostituire il serbo in caso di partenza: “Ho sentito che alcuni pensano che Vlahovic possa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi