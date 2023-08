ACF FEMM., Nicola Melani nuovo tecnico della Primavera

Anche la Primavera Femminile ai nastri di partenza della stagione 2023/24. È iniziato infatti questa settimana il raduno delle giovani gigliate a Barberino di Mugello. Prima novità - o meglio conferma - è la nomina del nuovo allenatore, Nicola Melani.



Melani infatti vanta già un’ampia esperienza in panchina, come vice allenatore della Prima Squadra Viola durante la guida di Antonio Cincotta. Chiamato anche a sostituire Mister Cincotta causa covid, ha diretto la Fiorentina alle Final Four di Supercoppa Italiana nel 2021 (in cui la Viola fu sconfitta in Finale dalla Juventus).

Durante la scorsa stagione è stato chiamato in corsa a sostituire Mister Ricci nelle ultime sfide, conquistando la matematica permanenza in Primavera 1 con anticipo. Da questo agosto sarà ufficialmente l’Allenatore della squadra Primavera.

“Sono molto contento per questo incarico e ringrazio la società e la dirigenza per la fiducia” ha commentato Mister Melani "l’anno scorso con lo staff abbiamo portato a casa il risultato voluto e li ringrazio molto. Questa stagione è iniziata con qualche novità ma soprattutto con la voglia di migliorare. Il nostro obiettivo è formare e fornire calciatrici alla Prima Squadra. Vogliamo sicuramente far bene, anche con le strutture che la società ci ha messo a disposizione. Iniziamo dal Mugello e poi ci sposteremo al Viola Park”.

Il programma delle giovani viola è infatti di passare la prima metà del mese in raduno a Barberino di Mugello per poi spostarsi nella Casa del Calcio Viola. Il Campionato Primavera 1 inizierà a metà settembre, in concomitanza con quello della Prima Squadra. Dodici squadre che si sfideranno in doppie partita, le prima quattro si qualificheranno alle Final Four mentre le ultime due retrocederanno in Primavera2.