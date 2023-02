ACF FEMM., Nazionali: sono dodici le convocate viola

Tempo di sosta nazionali per la squadra femminile che farà partire dodici giocatrici per gli impegni internazionali. Le calciatrici saranno impegnate con le selezioni fino a mercoledì prossimo per poi tornare a Firenze per preparare la sfida a Milano contro l'Inter.

Ecco il recap delle convocazioni.

- Nazionale Italiana: Katja Schroffenegger, Rachele Baldi, Emma Severini, Michela Catena, Federica Cafferata dal 12 al 22 Febbraio raduno e partecipazione al Torneo Internazionale Arnold Clarck Cup in Gran Bretagna dove sfideranno Belgio, Inghilterra e Corea del Sud.



- Nazionale Italiana U23: Miriam Longo, Margherita Monnecchi dal 12 al 20 Febbraio per l’amichevole vs Svezia del 20 Febbraio ore 14.30.

- Nazionale Italiana U19: Viola Bartalini dal 13 al 22 Febbraio per le gare contro Norvegia, Germania e Danimarca.



- Nazionale Islandese: Alexandra Johannsdottir dal 13 al 24 Febbraio per le sfide vs Scozia, Galles e Filippine.

- Nazionale Ungherese: Zsanett Kajan dal 13 al 23 Febbraio per la Cyprus Cui International Tournament.

- Nazionale Serba: Milica Mijatovic dal 14 al 22 Febbraio per l’amichevole contro la Turchia.

- Nazionale Slovena: Kaja Erzen dal 13 al 21 Febbraio per il torneo Turkish Women's Cup Alanya 2023 contro Uzbekistan, Zambia, Turchia.