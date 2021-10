ACF FEMM., Ko in casa: il Milan passa 1-0 al Bozzi

Al Gino Bozzi la Fiorentina Femminile cade contro il Milan: le rossonere si impongono 1-0 a domicilio grazie al colpo di testa di Nina Stapelfeldt al 20' minuto. Prima frazione dominata dalle ospiti, che sfiorano il raddoppio con la grande ex Greta Adami; nella ripresa i cambi di Patrizia Panico non cambiano l'inerzia della gara ed è ancora il Milan ad andare più volte vicino al gol, prima con Valentina Giacinti e poi sempre con Stapelfeldt. Giornata no per le viola, che interrompono la striscia di tre vittorie consecutive con un ko che poteva essere più pesante; l'occasione per rifarsi per le ragazze di Panico arriverà sabato prossimo, sempre al Bozzi e sempre contro una milanese (l'Inter).