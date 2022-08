ACF FEMM, Ko 1-0 in amichevole con l'Atletico Madrid

Nell'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione (prima di campionato in programma il 28 agosto contro il Milan) la Fiorentina Femminile perde in terra spagnola: nella partita valevole per il Trofeo Ciudad de Acalà by MadCup, le ragazze di Patrizia Panico vengono sconfitte dall'Atletico Madrid, squadra della Liga femminile spagnola, col punteggio di 1-0. Decisiva la rete di Ludmila Da Silva, che poco prima dell'ora di gioco beffa Baldi con un tiro-cross non irresistibile.